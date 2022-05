Rifiuti lasciati per strada: benvenuti in via Pazienza [FOTO]

Un nostro lettore ci ha scritto per segnalarci, fotografie alla mano, l’inciviltà di qualche cittadino che lungo via Pazienza spesso e volentieri abbandona i rifiuti sul ciglio della strada. Il tutto, precisa il cittadino, accade proprio all'angolo con via Nazionale Adriatica Nord.

"Ormai per questa persona è consuetudine lasciare sacchi della spazzatura qui", spiega l'uomo. "Sono circa due anni che abbiamo a che fare con questo incivile e non riusciamo ancora a beccarlo, visto che lascia le buste di immondizia nelle ore notturne". Poi si rivolge direttamente al misterioso sporcaccione, dicendogli: "Spero che tu legga questa segnalazione e ti renda conto che prima o poi ti becchiamo denunciandoti alle autorità competenti. Ci appelliamo anche al personale della società Ambiente Spa, chiedendo la cortesia di raccogliere i sacchi di immondizia lasciati da questa persona, che spesso vengono portati via dai residenti per poi essere smaltiti negli appositi contenitori".