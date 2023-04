Rifiuti in via Ombrone e via Breviglieri: "Sacchi di immondizia, escrementi e bottiglie rotte ovunque"

Un lettore ci ha contattato per inoltrare al nostro giornale alcune fotografie che documentano le difficili condizioni di degrado in cui versano via Ombrone e via Alide Breviglieri, con rifiuti di ogni tipo sparsi qua e là.

Ecco le sue parole: "Ogni albero di queste due strade ha il suo sacco di immondizia poggiato sul tronco, oltre a cartoni, migliaia di escrementi e bottiglie rotte ovunque. E considerate che la Ambiente Spa, società che gestisce i rifiuti a Pescara, si trova a soli 200 metri di distanza. È semplicemente vergognoso. Mi auguro che chi di dovere intervenga quanto prima".