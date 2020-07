Troppi rifiuti in pieno centro: "È da giorni che l'immondizia non viene raccolta" [FOTO]

Un nostro lettore ci ha inviato alcune eloquenti fotografie per segnalare l'eccessiva presenza di immondizia in pieno centro, per la precisione in via Milano e via Canova, con i cassonetti che in alcuni casi non vengono svuotati da giorni, o con i rifiuti ingombranti che sono stati abbandonati accanto ai contenitori senza essere ancora raccolti dagli addetti.

Secondo quanto ci fa sapere il cittadino, la situazione va avanti così da quasi una settimana. L'auspicio, adesso, è che chi di dovere intervenga quanto prima per ripristinare un minimo di decoro.