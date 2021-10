Rifiuti abbandonati per terra in via Matese: "Una vergogna assurda" [FOTO]

Un nostro lettore ci ha scritto per segnalarci la situazione di degrado e inciviltà che è possibile riscontrare in via Matese, vicino al distributore Eni di via del Circuito e di fronte alla banca Unicredit. Se infatti l'impegno della Attiva per tenere pulita la città è indubbio, è altrettanto vero che diventa difficile combattere quotidianamente contro la maleducazione e il menefreghismo di molte persone.

In questo caso, come denuncia l'uomo, i rifiuti vengono abbandonati per terra, a poca distanza da un cestino (in cui comunque non potrebbero essere conferiti). Ma non è tutto: basterebbe attraversare la strada per poter buttare i sacchetti dell'immondizia negli appositi cassonetti, come è evidente dalla fotografia che pubblichiamo qui sotto.