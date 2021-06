Cumulo di rifiuti ingombranti in via dei Marrucini, la segnalazione di un residente [FOTO]

Via dei Marrucini · Portanuova

I marciapiedi di via dei Marrucini nella zona di Porta Nuova a Pescara invasi dai rifiuti ingombranti.

Questo quanto segnala un nostro lettore che ha immortalato con alcuni scatti fotografici la situazione di degrado lungo i passaggi pedonali della parallela di via Conte di Ruvo che porta in viale Marconi.

Nella piccola discarica a cielo aperto non mancano sedie da ufficio, scaffali, un lavello e altri complementi d'arredo.