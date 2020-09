Rifiuti ingombranti abbandonati in via Magellano, la protesta di un residente [FOTO]

Il problema dei rifiuti abbandonati in varie zone di Pescara colpisce anche via Magellano nella zona del porto turistico e del lungomare sud come segnala un nostro lettore.

Questo quanto scrive il cittadino: «Come forse saprete, in questa zona è stata fatta una nuova pista ciclopedonale, la cui segnaletica stradale è stata completata (in ritardo) solo pochi giorni fa tranne in un tratto in quanto la pista è occupata dai cassonetti di Ambiente spa. La cosa ancora più grave sono i rifiuti gettati a terra e l'impossibilità anche solo per passare a piedi, figuriamoci in bicicletta! È una situazione vergognosa, soprattutto per che vive in questa zona».