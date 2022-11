Rifiuti abbandonati in via della Polveriera: "Anche qui servirebbero le fototrappole"

Un nostro lettore ci fa sapere che in via della Polveriera, nella zona del nuovo tribunale di Pescara, c'è un punto dove vengono abbandonati rifiuti di vario tipo al di fuori dei bidoni dell'immondizia: "Anche qui servirebbero le fototrappole", afferma l'uomo, chiedendo che chi di dovere intervenga quanto prima per risolvere la situazione e ripulire l'area dalla spazzatura.

L'impegno della società Ambiente Spa per tenere pulita la città è innegabile, ma diventa poi molto difficile combattere contro la maleducazione dimostrata da quelle persone che lasciano per terra pattume di ogni tipo, senza ritegno, e anzi nel menefreghismo più totale.

Purtroppo i "trogloditi", come li ha definiti già diverso tempo fa il sindaco Carlo Masci, continuano imperterriti a non curarsi del bene comune: "Noi, come amministrazione comunale, interveniamo sempre in tempo reale - afferma il primo cittadino - ma quanto costano ai cittadini di Pescara questi incivili in termini di lavoro straordinario!".