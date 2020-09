Troppi rifiuti in via del Santuario: "E questa situazione è frequente" [FOTO]

Troppi rifiuti in via del Santuario, nella zona dei Gesuiti all'inizio di Pescara Colli. Come è possibile vedere dalla fotografia che ci è stata inviata da un cittadino, l'immondizia trabocca dai cassonetti, forse perché non viene ritirata troppo spesso, e alcune buste vengono lasciate all'esterno dei bidoni, per terra.

Lo scatto in questione mostra anche una sedia che è stata abbandonata lì nei pressi. L'immagine si riferisce a questi giorni, ma il nostro lettore precisa che "tale situazione è piuttosto frequente in quella zona".