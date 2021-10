Rifiuti abbandonati sul marciapiede, degrado in via del Circuito [FOTO]

Un nostro lettore ci ha scritto per segnalarci che continua il degrado in via del Circuito, con i rifiuti che vengono abbandonati sul marciapiede, a ridosso dei cassonetti. L'impegno della Attiva per tenere pulita la città è indubbio, ma è difficile combattere contro la maleducazione e l'inciviltà di molte persone.

"È una cosa veramente vergognosa passare lì e trovare sempre la spazzatura buttata a terra", afferma il cittadino. "Ci vorrebbe anche un po' di senso civico, dato che ci sono animali che vanno lì, a manipolare nell'immondizia, per cercare cibo. Si pone, quindi, anche un serio problema sanitario".