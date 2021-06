Rifiuti abbandonati in via del Circuito: "È da giorni che c'è questo schifo"

/ Via del Circuito

Rifiuti abbandonati in via Del Circuito, per la precisione vicino alla rotatoria del ponte Capacchietti. La denuncia giunge alla nostra redazione da un lettore, che alla sua segnalazione allega anche un paio di eloquenti fotografie.

"Sono circa quattro-cinque giorni che c'è questo schifo", ci fa sapere l'uomo, che chiede al Comune di intervenire quanto prima. Ricordiamo che oggi, 30 giugno, anche gli operatori di Ambiente Spa aderiscono allo sciopero del comparto servizi ambientali proclamato a livello nazionale.