Discarica a cielo aperto in via Coppa Zuccari: "Vengono qui da tutta la città"

Un nostro lettore segnala una situazione di degrado nel quartiere di Porta Nuova, più precisamente in via Pasquale Coppa Zuccari all'angolo con via Vespucci, dove "ormai c'è una vera e propria discarica a cielo aperto: qui vengono da tutta la città, a ogni ora, per buttare qualsiasi cosa. Tra buste della spazzatura, tavoli e scatoloni di cartone, che qualcuno posiziona rigorosamente fuori dai bidoni, c'è davvero di tutto".

L'impegno della Ambiente Spa per tenere pulita Pescara è indubbio, ma è davvero molto difficile combattere contro la cafonaggine di tutti quegli individui che lasciano il pattume per terra nel menefreghismo più totale, mancando di rispetto agli altri. Una problematica che purtroppo tende a ripetersi in varie zone di Pescara, con i "trogloditi" (come li ha definiti tempo fa il sindaco Carlo Masci) letteralmente scatenati nella loro maleducazione:

"Noi, come amministrazione, interveniamo sempre in tempo reale - afferma il primo cittadino - ma quanto costano ai cittadini di Pescara questi incivili in termini di lavoro straordinario!".

Va tuttavia ricordato che questo disagio potrebbe presto diventare un lontano ricordo poiché il Comune sta progressivamente eliminando i cassonetti dell'immondizia in favore della raccolta differenziata porta a porta.