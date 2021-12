Ancora rifiuti abbandonati in via del Circuito, la segnalazione di un lettore [FOTO]

Un nostro lettore ci ha scritto per evidenziare che "come sempre c'è il degrado in via del Circuito, all'altezza del numero civico 231. Nemmeno un mese fa avevo fatto un'altra segnalazione con tutta la spazzatura di fuori... oggi, come al solito, ecco qua: la storia si ripete con materassi e altri rifiuti buttati sopra il marciapiede, al punto tale che non c'è nemmeno lo spazio per passare con le carrozzine. Una cosa veramente vergognosa".

L'impegno della Attiva per tenere pulita la città è indubbio, ma è difficile combattere contro la maleducazione di molte persone che abbandonano il pattume per strada nel menefreghismo più totale. Tra l'altro bisogna ricordare che la stessa Attiva mette a disposizione un servizio di ritiro degli ingombranti, proprio per evitare queste spiacevoli situazioni.