Rifiuti in via Caduti per Servizio: "Stanno qui da un mese e nessuno viene a toglierli" [FOTO]

Un nostro lettore ci ha scritto per segnalarci che a Fontanelle, e per la precisione in via Caduti per Servizio, ci sono alcuni rifiuti che gli incivili hanno abbandonato lì da diverso tempo e che, nonostante le lamentele, non sono stati ancora rimossi.

"Da un mese nessuno li viene a togliere, è una vergogna", afferma l'uomo. Vari sacchi della spazzatura sono stati lasciati, insieme a materiale inerte e rami di alberi, in un'area che si trova a fianco al numero civico 45. Il cittadino chiede che chi di dovere provveda quanto prima a far ripulire la zona.