Rifiuti in via Attilio Monti, la protesta di un lettore: "È una vergogna" [FOTO]

Rifiuti in via Attilio Monti, nel quartiere di Porta Nuova. È la segnalazione che ci è giunta in redazione da un nostro lettore, parlando di "un'autentica vergogna". Come è possibile vedere dalle fotografie, la spazzatura deborda copiosamente dai cassonetti.

In questi giorni, a dire il vero, sono molti i cittadini che stanno lamentando tale problema, e in più zone della città. Va comunque ricordato che ieri, 30 giugno, gli operatori di Ambiente Spa non hanno lavorato a causa dello sciopero del comparto servizi ambientali.