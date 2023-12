Rifiuti in via Antonelli: "Che tristezza vedere la zona della pineta in queste condizioni" [FOTO]

Gallery









Il cittadino Antonio Taraborrelli ci segnala, foto alla mano, il degrado che c'è attualmente in via Luigi Antonelli, nella zona della pineta: "Che schifezza vedere questa situazione non solo intorno al recinto, ma anche dentro il comparto 4", afferma. "Siamo veramente alla frutta e il quadro generale mi dà immensa tristezza, perché io ricordo quando il parco era rigoglioso, ordinato e pulito. Adesso + davvero una vergogna". Non è la prima volta che Taraborrelli denuncia lo stato in cui si trova tutta l'area della riserva dannunziana. Sui muretti di via Romualdo Pantini, ad esempio, vengono abbandonati rifiuti di ogni tipo, per non parlare poi della presenza di tipi poco raccomandabili.

È per questa ragione che Taraborrelli lancia un vero e proprio allarme: "La pineta e tutta la zona circostante si stanno degradando anche a livello morale, bisogna assolutamente intervenire per fare qualcosa di concreto". Inoltre in Strada della Bonifica c'è un tappeto di bottigliette e cartacce, "e ciò è molto grave perché questa via è l'ingresso principale di Pescara dalla parte sud e, pertanto, dovrebbe essere tenuta come un salotto per dare una bella immagine della città, e invece è stato tutto lasciato nel più totale abbandono. Sono immagini da terzo mondo", conclude l'uomo.