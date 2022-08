Rifiuti lungo la strada parco: "Fuoriescono copiosi dai cassonetti" [FOTO]

Giancarlo Odoardi dell'Associazione Rifiuti Zero Abruzzo segnala un disservizio lungo la strada parco, a non molta distanza dalla sede dell'omonima associazione. L'immondizia fuoriesce copiosa dai vari cassonetti e non viene raccolta da nessun addetto: "La situazione in evidenza è tutt'ora riscontrabile", spiega Odoardi. "Il conferimento viene ovviamente fatto a mano, ma alcuni scatoloni più ingombranti inducono a pensare che qualcuno ci sia arrivato in auto".

In ogni caso, aggiunge l'esponente di Rifiuti Zero, "quello che si vede traduce, raggiunta una certa soglia, un'assoluta incapacità di conferire in modo differenziato e il mucchio ormai andrà a finire nel tal quale, facendo saltare il meccanismo di filiera ovvero di valorizzazione delle singole frazioni. Questo diventa ormai lavoro sprecato per tutti, e anche energia impiegata male perché chi raccoglie dovrà fare lavori aggiuntivi e costosi. Così non si va da nessuna parte, anzi, si va dritti dritti verso gli inceneritori", conclude Odoardi, che parla di "incoscienza, inciviltà, scarsa cultura e anche una certa disorganizzazione".