Non ancora rimossi i rifiuti sulla piazzola di sosta lungo la circonvallazione [FOTO]

A una settimana dalla nostra denuncia, la situazione non è cambiata. Un altro lettore ci segnala oggi la "crescente immondizia" abbandonata in una piazzola di sosta che si trova lungo la circonvallazione, appena dopo l'uscita dalla galleria San Giovanni in direzione Montesilvano-Pescara e poco prima dello svincolo di Pescara Colli. L'uomo spiega che quell'area "ormai è in abbandono da un paio di mesi, e nessun Comune se ne preoccupa".

Non è chiaro, infatti, se la competenza sia dell'amministrazione di Montesilvano o di quella di Spoltore, e c'è chi sostiene che invece la pulizia dovrebbe spettare all'Anas. Sabato scorso, come detto, un altro cittadino ci aveva inviato due foto per evidenziare la condizione di assoluto degrado in cui versa la piazzola, con una vera e propria discarica che presenta rifiuti di ogni tipo, attraverso una lunga fila di buste della spazzatura abbandonate una accanto all'altra. E adesso è ancora tutto così.