Tanti rifiuti in piazza Pierangeli: "Ogni giorno è la stessa situazione"

Un nostro lettore ci scrive per segnalare che in piazza Pierangeli "ogni giorno c'è la stessa situazione: sempre montagne di spazzatura e non è mai quella giusta, ma è sempre mischiata. Vergognoso".

L'impegno della Ambiente Spa per tenere pulita Pescara è indubbio, ma è davvero molto difficile combattere contro l'inciviltà di tutti quegli individui che abbandonano il pattume per strada nel menefreghismo più totale.