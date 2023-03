Spazzatura buttata davanti all’ingresso del nuovo pronto soccorso: "Dove sono le telecamere?"

Un nostro lettore ci segnala "lo schifo" che si presenta "proprio davanti al nuovo pronto soccorso di Pescara" con rifiuti di ogni tipo, abbandonati nel punto "dove si trova un mini parcheggio a pagamento: una volta c’erano le telecamere che riprendevano tutta la zona, ma è da quasi due anni che sono state eliminate. Eppure la loro presenza adesso sarebbe molto utile per scovare gli incivili".

Dalla fotografia che l'uomo ci invia si vedono chiaramente sacchi dell'immondizia, uno scatolone, un paio di cassette di legno e alcuni scarti alimentari. C'è persino una sedia di plastica. E non è la prima volta che ciò si verifica: "È una cosa davvero vergognosa", afferma il cittadino.

L'impegno della società Ambiente per tenere pulita la città è indubbio, ma è difficile combattere contro la maleducazione di molte persone che non conferiscono il pattume nella maniera corretta, lasciandolo addirittura per terra con assoluta "nonchalance". Ancora più grave è il fatto che tutto ciò avvenga nei pressi di un luogo come il pronto soccorso, dove a maggior ragione è importante mantenere una decorosa situazione igienica. Si chiede pertanto, a chi di dovere, di intervenire il prima possibile per risolvere la spinosa questione.