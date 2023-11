Rifiuti non ritirati da settimane nella zona dello stadio: "È una vergogna" [FOTO]

Gallery







Un nostro lettore ci segnala che nella zona dello stadio Adriatico "Giovanni Cornacchia" ci sono rifiuti che da tempo non vengono ritirati: "Questa è la situazione, assurdo. Non passa nessuno da settimane", dice l'uomo, che chiede a chi di dovere una soluzione celere anche perché, nel frattempo, la questione si sta trasformando in un problema di carattere igienico-sanitario.

Tra l'immondizia che è stata abbandonata accanto ai cassonetti è possibile scorgere persino alcuni pneumatici, senza contare le cartacce lasciate per terra o tra le aiuole circostanti.