Rifiuti sul marciapiede in via Renato Paolini (zona ospedale), la segnalazione di un lettore [FOTO]

Rifiuti lasciati in mezzo al marciapiede in via Renato Paolini a Pescara nella zona dell'ospedale.

È quanto segnala un cittadino che passando in zona questa mattina, mercoledì 28 ottobre, ha notato la presenza di scatoloni e immondizia sul passaggio pedonale.

«È uno schifo, all'ingresso dei parcheggi ci sono cartoni pieni di ossa e di carne», segnala il lettore.