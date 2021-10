Rifiuti abbandonati sul marciapiede, segnali di inciviltà in via Fonte Romana [FOTO]

Rifiuti abbandonati sul marciapiede in via Fonte Romana, all'angolo con via Pian delle Mele. E la colpa è esclusivamente dei cittadini menefreghisti. La situazione ci viene segnalata da un nostro lettore, che spiega:

"È una vergogna. Ci sono persone che buttano la spazzatura per terra, in mezzo alla strada, come se niente fosse. Lì ci sono anche le telecamere che riprendono tutto il marciapiede della scuola Carducci, quindi - volendo - sarebbe anche facile individuare questi incivili".

Va precisato che l'impegno della Attiva per tenere pulita la città è indubbio, ma è difficile combattere contro la maleducazione e l'inciviltà di molte persone. Quelle stesse persone che il sindaco Carlo Masci non ha esitato a definire "trogloditi", in quanto non dimostrano alcun rispetto per la cosa pubblica.