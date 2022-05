Rifiuti sul marciapiede in via Diaz: "Uno spettacolo desolante" [FOTO]

Un nostro lettore ci ha scritto per evidenziare che in via Diaz c'è una situazione di degrado che insiste proprio all'esterno dei cassonetti, lungo il marciapiede. La spazzatura è stata infatti abbandonata fuori dai bidoni, tra sacchetti dell'immondizia e altri rifiuti. A questo punto è chiaro che il problema sta tutto nell'inciviltà di alcuni cittadini.

L'impegno della società Ambiente Spa per tenere pulita la città è innegabile, ma diventa poi molto difficile combattere contro la maleducazione dimostrata da quelle persone che lasciano il pattume per strada, senza ritegno, e anzi nel menefreghismo più totale.

Tra l'altro bisogna ricordare che la stessa Ambiente mette a disposizione un servizio gratuito di ritiro degli ingombranti, proprio per evitare queste spiacevoli situazioni. Purtroppo i "trogloditi", come li ha definiti già diverso tempo fa il sindaco di Pescara, Carlo Masci, continuano imperterriti a non curarsi del bene comune.

"Uno spettacolo desolante. Da giorni - ci dice il cittadino - stazionano i rifiuti sul marciapiede. La situazione si ripresenta con frequenza settimanale: materassi, mobilio, scatole di Amazon (sulle quali c'è scritta l'identità del distratto sporcaccione) e quant'altro la fantasia suggerisca a questi "signori". Ora in me una curiosità: è stato fissato un ritiro degli ingombranti con Ambiente che però non è stato rispettato? Oppure siamo circondati da zozzoni? Nel secondo caso, come già più volte segnalato ai sindaci che si susseguono, informo che in quel punto insistono le telecamere della parrocchia. Credo che potrebbero essere acquisite le immagini e sanzionati gli incivili".