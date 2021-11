Rifiuti lasciati sul marciapiede in via del Circuito: "Lo fanno apposta, si vergognino" [FOTO]

Un nostro lettore ci segnala che "continua lo schifo in via del Circuito, vicino al numero civico 231, con rifiuti che vengono lasciati sul marciapiede". L'impegno della Attiva per tenere pulita la città è indubbio, ma è difficile combattere contro la maleducazione di molte persone che non conferiscono il pattume nella maniera corretta, abbandonandolo per terra.

Secondo il cittadino, infatti, ci sarebbero dei soggetti che gettano deliberatamente la spazzatura al di fuori dei bidoni: "Già tempo fa segnalai la situazione, che era più critica di oggi. Questa mattina sono passato lì intorno alle 9 e non c'era nulla, i secchi erano completamente vuoti. Alle 10.30 sono ripassato davanti ai cassonetti e solo alcuni di essi erano pieni, eppure le persone si sono divertite a buttare le buste fuori e a spargere poi tutto intorno i residui di cibo. Una cosa a dir poco vergognosa".