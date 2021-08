Rifiuti ingombranti a Spoltore, la segnalazione in via Rastelli [FOTO]

Rifiuti ingombranti a Spoltore, più precisamente in via Rastelli. La segnalazione ci giunge da un lettore, che scrive: "Questo è ciò che accade sistematicamente quando telefoni per il ritiro ingombranti e ti viene risposto che il primo giorno utile è dopo 120 giorni! Il cittadino corretto se lo tiene in casa, mentre l'incivile o lo scarica abusivamente o lo affida a soggetti poco raccomandabili".

Il cittadino, dunque, se la prende non solo con la maleducazione di alcune persone ma anche con le istituzioni, e conclude: "Diffidate di furgoni anonimi e abusivi di ogni risma!".