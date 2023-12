Rifiuti ingombranti e pericolosi sul marciapiede di via di Sotto [FOTO]

Lettini sdraio, sanitari e persino una bomba del gas. Un cittadino ci segnala che alcuni sconosciuti lasciano rifiuti ingombranti e pericolosi sul marciapiede di via di Sotto, all'altezza del numero civico 169, ostruendo il passaggio dei pedoni che sono pertanto costretti a camminare sulla sede stradale. Una situazione intollerabile, sintomo di inciviltà, che si chiede a chi di dovere di risolvere il prima possibile, magara anche con l'installazione di fototrappole.

Purtroppo, per quello che riguarda Pescara, non si tratta della prima volta. Situazioni simili sono state infatti denunciate, in passato, anche in altre zone della città, come ad esempio in via Armando Diaz, davanti al parco della Caserma Di Cocco e, per rimanere al quartiere dei colli, lungo Strada Colle Marino. Uno spettacolo desolante, che la dice lunga su tanti elementi, a cominciare dallo scorso rispetto per la cosa pubblica.

L'impegno della società Ambiente Spa per tenere pulita la città è innegabile, ma diventa poi molto difficile combattere contro la maleducazione dimostrata da quelle persone che lasciano il pattume per terra, senza ritegno, e anzi nel menefreghismo più totale. Tra l'altro bisogna ricordare che la stessa Ambiente mette a disposizione un servizio gratuito di ritiro degli ingombranti, proprio per evitare queste spiacevoli situazioni. Purtroppo i "trogloditi", come li ha definiti già diverso tempo fa il sindaco di Pescara, Carlo Masci, continuano imperterriti a non curarsi del bene comune. Questo comportamento viene ovviamente stigmatizzato anche dal presidente di Ambiente spa, Riccardo Chiavaroli.