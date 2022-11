Rifiuti buttati fuori dai bidoni, ancora degrado in via Cetteo Ciglia [FOTO]

Non migliora la situazione in via Cetteo Ciglia, come ci fa sapere un nostro lettore: "Questo è quello che c'era questa mattina al civico 56", afferma, ribadendo che "non è la prima volta che succede tutto ciò, con i rifiuti buttati fuori dai bidoni. Una cosa veramente vergognosa". Il problema si verifica nell'isola ecologica che si trova lungo la strada.

"Sintomi" di una "malattia" fin troppo chiara: la mancanza di educazione, ma anche di controllo, in una zona che sembra essere sempre più terra di nessuno e nella quale la sicurezza sta ormai venendo meno. Nei giorni scorsi sono state rinvenute anche siringhe usate, insieme a fazzoletti insanguinati e bottiglie di vetro, nel parcheggio a pagamento di via Ciglia. Eppure si tratta di una zona residenziale, molto popolata dai bambini e a pochi passi da una ludoteca. Dunque si tratta di un degrado a maggior ragione inaccettabile.