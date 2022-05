Rifiuti anche fuori dai bidoni, continua il degrado davanti all'ospedale [FOTO]

Rifiuti lasciati per strada o anche fuori dai bidoni: accade in via Fonte Romana, proprio di fronte al nosocomio civile "Santo Spirito" di Pescara. Un nostro lettore ci ha infatti scritto per segnalarci che "continua il degrado davanti all'ospedale nonostante le migliaia di segnalazioni fatte al Comune, ma ancora non si vede il cambiamento. Ancora una volta, alla rotonda del nuovo pronto soccorso, si vede questo schifo". A questo punto è chiaro che il problema sta tutto nell'inciviltà di alcuni cittadini.

L'impegno della società Ambiente Spa per tenere pulita la città è innegabile, ma diventa poi molto difficile combattere contro la maleducazione dimostrata da quelle persone che lasciano il pattume sul marciapiede, senza ritegno, e anzi nel menefreghismo più totale. Purtroppo i "trogloditi", come li ha definiti già diverso tempo fa il sindaco Carlo Masci, continuano imperterriti a non curarsi del bene comune.