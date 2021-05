Rifiuti edili abbandonati in via Pineta di Roio, la denuncia di un lettore [FOTO]

In mancanza di qualcuno che li rimuova, i rifiuti "rimangono lì a vita" dopo essere stati buttati, come ci fa notare il nostro lettore

Scarti edili abbandonati a terra senza telefonare ad Attiva per chiederne lo smaltimento in sicurezza. Accade in via Pineta di Roio, nel quartiere dei Colli, e a segnalarlo alla nostra redazione è un cittadino, chiedendo che chi di dovere intervenga quanto prima.

Anche perché, in mancanza di qualcuno che li rimuova, i rifiuti "rimangono lì a vita" dopo essere stati buttati, come ci fa notare sempre il nostro lettore.