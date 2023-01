Rifiuti abbandonati in via Villetta Barrea: "Per quanto ancora dovremo andare avanti così?"

Il 2023 in via Villetta Barrea si è aperto senza alcuna novità rispetto a ciò che accadeva negli anni scorsi. Anche stavolta, infatti, sono tornati i rifiuti ingombranti lungo la strada: una vera e propria mini discarica abusiva che già da due giorni sta facendo "bella mostra" di sè.

"Qualche fenomeno è venuto qua e ha buttato di tutto, di più", ci spiega un residente, ricordando che appunto tale questione si protrae da diverso tempo: "Gli incivili arrivano sia da via del Circuito che da Spoltore. La situazione è stata segnalata tante volte, ma nessuno fa niente. Questo schifo si trova accanto a un parco giochi per bambini, quindi c'è anche il rischio di topi, scarafaggi, pezzi di ferro, aghi etc. Purtroppo via Villetta Barrea è sempre sporca".

Una problematica pressoché continua, sottolinea l'uomo: "Spesso accade che l'area sia stata appena ripulita e subito gli incivili tornano a gettare la spazzatura. Non ne possiamo davvero più. Il Comune è a conoscenza di questa cosa ma non interviene concretamente; del fatto è stata interessata anche la Asl, che ha chiesto l'installazione di telecamere, ma finora non è cambiato assolutamente nulla".

Cambiano le amministrazioni, ma la maleducazione persiste: "Né la precedente giunta comunale né quella attuale hanno fatto qualcosa per evitare tutto ciò", lamenta il cittadino. "Sono anni che denunciamo questo scandalo, siamo ormai stanchi degli sporcaccioni che portano qui la loro immondizia da altre zone: non solo da altri quartieri della città, ma anche da Comuni limitrofi. Per quanto ancora dovremo andare avanti così?".