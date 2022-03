Via Selva degli Abeti, discarica abusiva in prossimità del centro abitato [FOTO]

Un nostro lettore ci segnala una discarica abusiva con numerosi rifiuti che sono stati abbandonati sul ciglio della strada, in prossimità del centro abitato di via Selva degli Abeti. Siamo a Pescara colli, e il cittadino è indignato.

"Una cosa veramente disgustosa - spiega l'uomo a IlPescara.it - La situazione è stata già fatta presente più volte, ma nessuno finora è intervenuto. Spero che le cose possano presto cambiare".

L'impegno della Ambiente per tenere pulita la città è indubbio, ma è difficile combattere contro la maleducazione di molte persone che non conferiscono il pattume nella maniera corretta, lasciandolo per terra come se nulla fosse. È necessaria un'inversione di tendenza, anche e soprattutto da parte dei comuni cittadini.