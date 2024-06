"Una discarica pubblica in viale Marconi, che vergogna", la rabbia di un cittadino

Nuova segnalazione da parte di un nostro lettore per l'abbandono indiscriminato di rifiuti all'esterno dei cassonetti per la raccolta lungo viale Marconi a Pescara.

Non è la prima volta che accade, sovente infatti vengono conferiti in maniera non ortodossa i rifiuti.

L'ultima segnalazione con relative foto risale alla serata di mercoledì 11 giugno.

«Viale Marconi una discarica pubblica», scrive il cittadino, «il grande sindaco, non la grande Pescara. Non ci sono parole, la grande schifezza, una vergogna assoluta».