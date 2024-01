Il cestino è stracolmo di deiezioni canine e il palo della fermata del bus è a terra: benvenuti in strada Colle Pineta

Una nostra lettrice, fotografie alla mano, ci fa sapere che in strada Colle Pineta "da settimane" c'è uno stato di degrado ormai intollerabile. Nello specifico, come si può chiaramente vedere dalle immagini, il cestino destinato alla raccolta delle deiezioni canine è stracolmo di sacchi e sacchetti, a conferma del fatto che da tempo nessuno passa a ritirare la spazzatura.

Come se non bastasse, il segnale della fermata dell'autobus che si trova a poca distanza dalla parrocchia della Santa Famiglia è stato smontato e mai riposizionato al suo posto, poiché è stato lasciato appoggiato a un palo della luce. E questa situazione va avanti da ormai un anno, poiché già a febbraio 2023 ci era giunta in redazione una segnalazione al riguardo. Si chiede pertanto alla Tua di riposizionare correttamente la palina al suo posto.