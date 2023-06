Rifiuti vicino alla chiesa di San Giovanni Battista: "Una puzza insopportabile"

Degrado in via Colle Innamorati, con una fortissima puzza di immondizia causata da rifiuti che vengono lasciati sempre di fronte a una chiesa storica, quella di San Giovanni Battista, nonché sulle strisce pedonali. Una questione ormai di lungo corso, come ci spiega un residente: "È una storia che va avanti ormai da vent'anni: le persone che vivono nelle abitazioni limitrofe a questa zona si fermano qui e gettano l'immondizia a ridosso della chiesa, che ormai ha più di 100 anni, nonché sulle strisce pedonali". E la situazione peggiora con il passare delle ore.

"Nonostante siano iniziate le celebrazioni per la festa di San Giovanni, ecco le condizioni della chiesetta storica", aggiunge l'uomo. "È davvero vergognosa la situazione che c'è a ridosso della vecchia chiesa di San Giovanni. Oltretutto ci avviciniamo alla festa patronale, ed è appena stata celebrata la festa di San Giovanni nazionale".

Ma non finisce qui: il cittadino, infatti, precisa che "adesso, essendo appena cominciata l'estate, quando qualcuno viene a buttare alimenti come il pesce, si sparge nell'aria una puzza insopportabile. Mia nonna deve chiudere la porta della propria casa per non sentire l'odore nauseabondo che proviene da tutta quella spazzatura. È davvero una vergogna ma, ripeto, sono tantissimi anni che c'è questo problema e nessuno si preoccupa di risolverlo".