Rifiuti fuori dai cassonetti stracolmi in via Aldo Moro: "Succede di continuo" [FOTO]

Via Aldo Moro · San Donato

Un nostro lettore è tornato a scriverci per denunciare nuovamente una problematica che si verifica da qualche tempo nel quartiere di San Donato, più precisamente in via Aldo Moro. Queste le sue parole:

"Ancora una volta sono costretto a segnalare una situazione di degrado sotto il mio condominio. La troppa omertà degli abitanti fa sì che si arrivi a quanto descritto nelle immagini che allego. Ormai è un continuo".

In altre parole, accanto a un parcheggio pubblico viene abbandonato un po' di tutto e, a causa della presenza di tutto questo pattume, uno dei posti auto è di fatto inutilizzabile, essendo occupato per buona parte dagli stessi rifiuti. Come si vede nelle foto scattate dal cittadino, il cassonetto dedicato alla raccolta di plastica e lattine è pieno di sacchi dell'immondizia, e di conseguenza all'esterno del bidone vengono abbandonate buste della spazzatura e scatole di cartone.

Inoltre il cassonetto dove andrebbe conferita la carta risulta parzialmente rotto: una delle quattro ruote che lo sorreggono, infatti, si è staccata e giace a terra, facendolo di conseguenza pendere. Si auspica pertanto un intervento risolutivo da parte di chi di dovere.