Rifiuti fuori dai cassonetti stracolmi in via Aldo Moro, c'è persino un paraurti [FOTO]

Un nostro lettore ci scrive per segnalare una situazione di degrado che si sta verificando nel quartiere di San Donato. Queste le sue parole: "Buona sera, ho visto che spesso trattate il tema dei rifiuti. Ecco, anche io volevo segnalare una situazione sotto il mio condominio in via Aldo Moro. Lì hanno abbandonato perfino il paraurti di una macchina. Scandaloso". Tutto questo avviene accanto a un parcheggio pubblico: ebbene, a causa della presenza di tutto questo pattume, uno dei posti auto è di fatto inutilizzabile, essendo occupato per buona parte dagli stessi rifiuti.

Come si vede nella foto scattata dal cittadino, il cassonetto dedicato alla raccolta di plastica e lattine è pieno di sacchi dell'immondizia, e di conseguenza all'esterno del bidone è stata abbandonata una grossa busta di cartone che a sua volta è colma di spazzatura. Lì accanto, coperto da un telo, è possibile scorgere anche un paraurti. Inoltre il cassonetto dove andrebbe conferita la carta risulta parzialmente rotto: una delle quattro ruote che lo sorreggono, infatti, si è staccata e giace a terra, facendolo di conseguenza pendere. Si auspica pertanto un intervento risolutivo da parte di chi di dovere.