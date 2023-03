Rifiuti sul ciglio della strada a Cappelle sul Tavo [FOTO]

Un nostro lettore ha fotografato, nel territorio comunale di Cappelle sul Tavo, una vera e propria discarica abusiva a cielo aperto. Sul ciglio della strada è stato abbandonato un po' di tutto: vari sacchi di immondizia, cartoni, scatoloni, una scrivania e diversi copertoni. Il cittadino ci segnala che tutti questi rifiuti si trovano lungo una carreggiata sterrata che porta direttamente al locale kartodromo.

È bene sottolineare che le discariche abusive sono un problema serio e dannoso, sia per l'ambiente sia per la salute umana. Quando i rifiuti vengono smaltiti in modo illegale, spesso vengono scaricati in luoghi non adatti, come terreni agricoli, corsi d'acqua o aree vicine alle abitazioni. Ciò può causare danni significativi all'ecosistema, alla fauna selvatica e alle stesse persone, poiché la spazzatura può contaminare il suolo e le acque sotterranee, diffondere malattie e provocare emissioni di gas nocivi.

Si potrebbe anche rischiare qualche incendio, con il conseguente sprigionamento nell'aria di sostanza tossiche. È pertanto importante che le autorità preposte agiscano per prevenire le discariche abusive e punire coloro che le alimentano. Inoltre, dobbiamo tutti fare la nostra parte per ridurre i rifiuti, riciclandoli e smaltendoli in modo responsabile, così da ridurre la necessità di arrivare a commettere questi spiacevoli gesti.