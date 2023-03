Ancora rifiuti abbandonati in via Punta Penna: "Continua lo schifo" [FOTO]

Ancora una volta maleducazione e inciviltà sembrano farla da padrona in via Punta Penna: "Continuano lo schifo e il degrado totale lungo questa strada. È da oltre una settimana che una grossa busta è stata buttata fuori dal secchio per i piccoli rifiuti, e lì è rimasta perché nessuno l'ha ancora prelevata", segnala un nostro lettore. Tempo fa lì c'era un cestino che si era rotto, poi è stato sostituito con uno nuovo ma la situazione non è migliorata perché "la gente continua a mettere la roba a terra, a cominciare da carte e bottiglie di vetro, anziché conferire tutto correttamente negli appositi contenitori. Sono sconcertato".

Non è d'altronde la prima volta che in quella zona l'immondizia viene lasciata fuori dai bidoni. Questo malcostume, infatti, in passato è stato già denunciato in più occasioni. L'impegno della Ambiente Spa per tenere pulita Pescara è indubbio, ma è davvero molto difficile combattere contro la cafonaggine di tutti quegli individui che abbandonano il pattume per terra nel menefreghismo più totale.

Spesso in quel punto ci sono anche bottiglie di birra rotte, che potrebbero costituire un pericolo per i bambini che passano di là e che rischierebbero, ad esempio, di tagliarsi: "È davvero vergognoso", conclude sconsolato il cittadino.