Rifiuti abbandonati fuori dai cassonetti: "Siamo in pieno centro, vergogna"

Rifiuti lasciati sul marcipiede, fuori dagli appositi cassonetti dell'immondizia: accade in via Tasso, in prossimità dell'inizio di via Carducci. Un nostro lettore ci ha infatti scritto per segnalarci che proprio nella serata di oggi, intorno alle ore 20, ha assistito alla scena che ha poi deciso di immortalare scattando una fotografia: "Siamo in pieno centro, è una vergogna!", dice l'uomo. A questo punto è chiaro che il problema sta tutto nell'inciviltà di alcuni cittadini.

L'impegno della società Ambiente Spa per tenere pulita la città è infatti innegabile, ma diventa poi molto difficile combattere contro la maleducazione dimostrata da quelle persone che lasciano il pattume per terra, senza ritegno, e anzi nel menefreghismo più totale. Purtroppo i "trogloditi", come li ha definiti già diverso tempo fa il sindaco Carlo Masci, continuano imperterriti a non curarsi del bene comune. Noi comunque continueremo a denunciare questo malcostume.