Rifiuti abbandonati per terra in via Punta Penna: "Il secchio è rotto e nessuno lo ripara"

Un lettore ci scrive, sconsolato, per segnalare che "continua lo schifo in via Punta Penna". L'uomo si riferisce al fatto che l'immondizia viene abbandonata fuori dai bidoni: "Sono mesi che segnaliamo che il secchio per i piccoli rifiuti è rotto, ma nessuno interviene per ripararlo", spiega. "Tuttavia c'è sempre la gente maleducata che butta la spazzatura per terra, e non solo: ci sono anche bottiglie di birra rotte, che potrebbero costituire un pericolo per i bambini che passano di là e che rischierebbero, ad esempio, di tagliarsi. Vergognoso".

L'impegno della Ambiente Spa per tenere pulita Pescara è indubbio, ma è davvero molto difficile combattere contro l'inciviltà di tutti quegli individui che abbandonano il pattume per strada nel menefreghismo più totale.