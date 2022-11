Incivili in via Po: "Nuovo ed ennesimo abbandono di divani, poltrone e materassi"

Dopo la segnalazione di mercoledì scorso, 2 novembre, questa mattina in via Po si è verificato "un nuovo ed ennesimo abbandono di divani, poltrone e materassi". Lo segnala un nostro lettore, spiegando che è "un metodo sistematico e professionale utilizzato da soggetti che effettuano il servizio (a pagamento) di ritiro mobilia vecchia dalle case dei cittadini e che poi, invece di conferire a discarica, se ne sbarazzano scaricandoli direttamente sui marciapiedi e a bordo strada". La foto scattata dal cittadino, infatti, mostra un divano e altri mobili che sono stati lasciati, appunto, sul marciapiede, creando di fatto una piccola discarica abusiva.

Dunque il problema dell'abbandono dei rifiuti lungo le strade, nelle piazze e in generale negli spazi aperti in città sembra proseguire nonostante le sanzioni più severe introdotte da qualche mese dall'amministrazione comunale e l'installazione delle fototrappole nelle zone più sensibili dove si verificano gli episodi di abbandono abusivo, oltre alla presenza del centro di raccolta di Ambiente Spa in cui conferire i rifiuti e alla possibilità di prenotare il ritiro degli ingombranti, gratuitamente, al proprio domicilio.