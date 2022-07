"Rifiuti abbandonati in via Pian delle Mele", il degrado denunciato da un lettore

Un lettore ci ha scritto per segnalare una situazione di degrado che sussiste attualmente in via Pian delle Mele, con la spazzatura che "viene buttata fuori dai cancelli dei condomini così, come se nulla fosse". Non mancano, in quel punto, anche i bidoncini per la raccolta differenziata.

Il problema, evidenzia il cittadino, è che le buste di immondizia vengono poi "aperte dagli animali e, di conseguenza, si sparge tutto sul marciapiede, al di fuori". L'uomo invita tutti a una maggiore civiltà e chiede anche, perché no, l'installazione di telecamere al fine di scoraggiare i soliti maleducati.