Rifiuti abbandonati in via Morrone, un lettore: "Continua lo schifo, ora basta"

Rifiuti abbandonati in via Morrone, per la precisione lungo la traversa che da via Pian delle Mele scende verso la strada. È un nostro lettore a segnalarcelo, inviando anche due eloquenti fotografie.

Non è la prima volta che le persone buttano la spazzatura vicino al palo della corrente, anche se questa volta la quantità è minore delle altre volte: "Continua lo schifo - afferma l'uomo - Una cosa vergognosa, qualcuno intervenga per risolvere questo problema".