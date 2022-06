Rifiuti abbandonati in via Monti Ernici: "Incivili, tutti i giorni è così" [FOTO]

I residenti di via Monti Ernici, traversa di via Pizzoferrato, ci hanno scritto per segnalare un malcostume che si ripete costantemente tutti i giorni, con rifiuti che vengono abbandonati in strada da ignoti. "La situazione peggiora quotidianamente", spiega una donna. "Con il caldo la puzza è insopportabile, per non parlare degli animali che girano attorno a tutta questa spazzatura. Vi preghiamo di dare rilievo a questa cosa vergognosa, che purtroppo si verifica ogni giorno, anche di domenica".

Il capogruppo della Lega in consiglio comunale, Vincenzo D'Incecco, ha promesso un interessamento personale mandando qualcuno a pulire, ma tutto ciò serve a poco in quanto, rimarcano i cittadini, sistematicamente l'immondizia torna a occupare quello spazio. Sarebbe dunque consigliabile quantomeno l'installazione di telecamere e fototrappole per riuscire a beccare questi incivili.