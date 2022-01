Pezzi di porte smontate abbandonati in via Fonte Romana [FOTO]

Un nostro lettore ci ha scritto per evidenziare che "come al solito ogni volta, in via Fonte Romana, proprio di fronte all'ingresso del nuovo pronto soccorso, c'è il degrado. Questa volta non è spazzatura, ma sono pezzi di porte smontate e buttate lì così. Una cosa veramente vergognosa".

L'impegno della Attiva per tenere pulita la città è indubbio, ma è difficile combattere contro la maleducazione di molte persone che abbandonano il pattume per strada nel menefreghismo più totale. Tra l'altro bisogna ricordare che la stessa Attiva mette a disposizione un servizio gratuito di ritiro dei rifiuti ingombranti, proprio per evitare queste spiacevoli situazioni.