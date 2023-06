Rifiuti abbandonati in via Coppa Zuccari: "Situazione insostenibile" [FOTO]

Un nostro lettore ci segna una situazione "ormai diventata insostenibile" che riguarda l'abbandono dei rifiuti in via Pasquale Coppa Zuccari, a Porta Nuova, tra buste della spazzatura e scatoloni di cartone che qualcuno posiziona rigorosamente fuori dai bidoni.

L'impegno della Ambiente Spa per tenere pulita Pescara è indubbio, ma è davvero molto difficile combattere contro la cafonaggine di tutti quegli individui che lasciano il pattume per terra nel menefreghismo più totale, mancando di rispetto agli altri.

Una problematica che purtroppo tende a ripetersi in varie zone di Pescara, con i "trogloditi" (come li ha definiti tempo fa il sindaco Carlo Masci) letteralmente scatenati nella loro maleducazione:

"Noi, come amministrazione, interveniamo sempre in tempo reale - afferma il primo cittadino - ma quanto costano ai cittadini di Pescara questi incivili in termini di lavoro straordinario!".