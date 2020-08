Rifiuti abbandonati in via Benedetto Croce: "Ormai è diventata una discarica" [FOTO]

Rifiuti di ogni genere giacciono abbandonati in via Benedetto Croce. È quanto succede, per la precisione, in prossimità dell’incrocio con via Vespucci. La segnalazione è stata inviata da una cittadina alla nostra redazione, con tanto di fotografia: "Ormai è diventata una discarica", denuncia la lettrice.

"In questa zona vengono a scaricare abitualmente anche piccoli artigiani. Arrivano con furgoni e cassonati e abbandonano frigoriferi, sanitari e mobili, evitando di pagare e fare formulari", spiega la donna, chiedendo che chi di dovere intervenga quanto prima per ripristinare un minimo di decoro nell'area.