Rifiuti abbandonati sulla spiaggia libera di Porta Nuova: "Stanno lì da mesi"

Una nostra lettrice ci ha scritto per fare una segnalazione "che spero il Comune prenda in considerazione". Queste le sue parole: "Sulla spiaggia libera di Porta Nuova, tra le concessioni 26 e 27, c’è un mare di rifiuti. È lì da mesi. Spero che qualcuno possa intervenire per risolvere la situazione".

L'auspicio è che chi di dovere si faccia carico della rimozione di tutta questa immondizia che non rappresenta di certo un bello spettacolo.