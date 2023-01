Rifiuti abbandonati nel piccolo parco di Colle Renazzo, la denuncia di un cittadino: "Nessun rispetto per i tanti che lo frequentano"

Buste dell'immondizia e persino un'aspirapolvere lasciate in bella vista all'interno della piccolo parco che si trova all'imbocco di Colle Renazzo. Complice la recizione qualcuno ha pensato bene di gettare lì i rifiuti non solo trasgredendo ad ogni regola di conferimento, ma anche sena dimostrare alcun rispetto e considerazione per chi, ogni giorno, frequenta quel piccolo spazio verde.

A denunciare lo stato di degrado è un cittadino che sottolinea come quel parco sia "ben tenuto, pulito, ordinato e fruito da tantissimi. Purtroppo a volte - chiosa - anche da incivili come in questo caso".

L'ennesimo caso denunciato alla nostra redazione nonostante la presenza dei cassonetti dove sarebbe norma disfarsi dei rifiuti con quelli ingombranti per i quali, tra l'altro, è previsto il ritiro da parte dei Ambiente tramite una semplice prenotazione.