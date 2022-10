L'isola ecologica di via Cetteo Ciglia usata come una discarica: la denuncia di un residente

Via Cetteo Ciglia · Rancitelli

C'è persino una padella con dentro degli avanzi di pasta tra i rifiuti abbandonati all'interno dell'isola ecologica di via Cetteo Ciglia. Immagini eloquenti quelle inviateci da un lettore che denuncia lo stato di degrado in cui versa la stessa e le ovvie conseguenze che ne derivano: dai cattivi odori ai problemi igienici sanitari.

La responsabilità, sottolinea, "è della gente maleducata che invece di gettare la spazzatura negli appositi bidoni la butta a terra". La raccola c'è, spiega, ma la situazione non cambia e a dimostrarlo c'è una seconda foto scattata, come si evince dai rifiuti differenti, in un altro momento.

Gli unici che possono far sì che ciò avvenga, in sostanza, sono proprio coloro che usano l'isola ecologica perché differenzino e gettino i loro rifiuti nei cassonetti appositi facilitando le operazioni di ci li raccoglie e garantendo decoro e salubrità al luogo.